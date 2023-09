PSG-Lob für Eintracht - ECA-Posten für Hellmann

Frankfurts Vorstandschef Axel Hellmann soll am Donnerstag wie schon länger geplant einen Beobachterposten im ECA-Vorstand einnehmen. Für Al-Khelaifi ist der Eintracht-Chef prädestiniert, „dem Fußball-Mittelstand Gehör zu verschaffen“. In den kommenden Jahren will die ECA laut Al-Khelaifi den Fokus auf die Mitgliederstruktur mit vielen neuen Clubs legen.