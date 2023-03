PSG-Star Neymar fällt wegen Operation mehrere Monate aus

Die Bänderoperation sei erforderlich, weil der rechte Knöchel des Brasilianers in den vergangenen Jahren mehrfach in Mitleidenschaft gezogen worden sei, erklärte der Club in einer Mitteilung. Nach der jüngsten Verletzung beim Ligaspiel gegen Lille hätte das medizinische Personal zu einer Bänderoperation geraten, um das Risiko weiterer Rückschläge zu verringern. Der Eingriff werde in wenigen Tagen in einem Krankenhaus in Doha durchgeführt.