„Rahmenbedingungen stimmen“: SC lässt Schade ziehen

„Der Weg mit Kevin von der Fußballschule bis in die Bundesliga hat uns sehr viel Freude bereitet. Er hat in dieser Zeit eine sehr gute und rasante Entwicklung genommen und gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Das Interesse aus der Premier League hat uns seit Längerem begleitet. Da nun auch die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen, wollten wir ihm diesen Schritt ermöglichen“, sagte Vorstand Jochen Saier. „Die Ausrichtung zu diesem Zeitpunkt gibt uns frühzeitige Planungssicherheit und Handlungsspielraum.“