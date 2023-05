Rassismus-Eklat um Vinicius: Gegen drei Fans wird ermittelt

Die drei jungen Verdächtigen waren am Dienstag festgenommen und anschließend unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt worden. Sie werden beschuldigt, den 22 Jahre alten Brasilianer am Sonntag im Spiel der Königlichen beim FC Valencia (0:1) von den Rängen aus rassistisch beleidigt zu haben. Es gehe um ein „mögliches Hassverbrechen“, hieß es im Kommuniqué. In der Sache trete die spanische Profi-Liga als Privatkläger auf.