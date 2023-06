Rassismusvorwürfe: Galtier und Sohn in Gewahrsam

Am 15. Dezember soll sich Galtier vor Gericht verantworten, wie Bonhomme am Freitagabend in einer Pressemitteilung bekannt gab. Gegen ihn werde wegen „Mobbings und Diskriminierung aufgrund der tatsächlichen oder vermuteten Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer bestimmten Ethnie, Nation, angeblichen Rasse oder Religion“ ermittelt. Ihm drohen bis zu drei Jahren Haft und eine Geldstrafe von 45.000 Euro. Galtiers Sohn, John Valovic Galtier, wurde wieder entlassen und wird nicht vor Gericht gestellt.