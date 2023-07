RB Leipzig startet Saisonvorbereitung mit drei Neuzugängen

Nach den Abgängen von Konrad Laimer (Bayern München), Christopher Nkunku (FC Chelsea) und Dominik Szoboszlai (FC Liverpool) dürften weitere Wechsel folgen. So ist sich Josko Gvardiol bereits mit Champions League-Sieger Manchester City einig. Der nach der Leihe an die TSG Hoffenheim nach Leipzig zurückgekehrte Angeliño wird mit Galatasaray Istanbul in Verbindung gebracht, Marcel Halstenberg kokettiert mit einem Wechsel zu Zweitligist Hannover 96. „Gerüchte“, lautete Roses Kommentar dazu. Halstenberg fehlte am Montag, weil er am Wochenende Hochzeitsgast bei Teamkollege und Freund Yussuf Poulsen in Dänemark war.