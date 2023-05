RB Lepizig in der Pflicht, Union und Freiburg nicht

Nur dann scheint der Verbleib der Leistungsträger um den spanischen Nationalspieler Dani Olmo über die Saison hinaus realistisch. Leipzig denkt eher in Kategorien wie Borussia Dortmund und Tabellenführer FC Bayern, zumal am 3. Juni der zweite Pokalsieg in Folge möglich ist. „Wir wissen, dass wir einen guten Grundstein gelegt haben“, sagte Kevin Kampl, der nach seiner Einwechslung in der 73. Minute das Siegtor in Freiburg erzielte. „Wir wissen aber auch, dass es ganz schnell wieder ganz anders aussehen kann.“