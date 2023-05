Real schlägt Osasuna: Kroos holt erstmals Königspokal

„Endspiele zu gewinnen, ist nie einfach“, betonte Kroos, der in der 82. Minute für Luka Modric ausgewechselt wurde. „Es war nicht unser bestes Spiel, aber das ist normal, weil der Gegner alles gegeben hat. In einem Finale kann viel passieren, aber am Ende konnten wir uns nach ihrem Tor steigern. Endspiele sind dazu da, um sie zu gewinnen und nicht immer, um zu glänzen“, befand der Titel-Sammler.