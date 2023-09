Rekordstart bis Japan-Tiefpunkt: Der Absturz des Hansi Flick

Beim 1:4 gegen Japan brach das DFB-Team in Wolfsburg am Ende auseinander. Drei verlorene Länderspiele am Stück gab es zuletzt 1985. Neun Monate vor der Heim-EM herrscht vor dem nächsten Testspiel am Dienstag (21.00 Uhr/ARD) in Dortmund gegen Vize-Weltmeister Frankreich Alarm in Deutschland.