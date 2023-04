Remis gegen Arsenal: Wolfsburg verpasst Sieg im Halbfinale

Vor der Wolfsburger Frauenfußball-Rekordkulisse von 22.617 Zuschauern in der Volkswagen Arena brachte Ewa Pajor die deutschen Meisterinnen in der 19. Minute in Führung. Nur fünf Minuten später nutzte Sveindis Jonsdottir einen schweren Abspielfehler der Arsenal-Verteidigerin Rafaelle zum 2:0 (24.).