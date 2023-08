Roberto Mancini wird Nationaltrainer in Saudi-Arabien

In einem auf dem Portal X (ehemals Twitter) veröffentlichten Video-Clip des Nationalteams sagte der Italiener auf Englisch: „Ich habe Geschichte in Europa geschrieben. Jetzt ist es an der Zeit, Geschichte mit Saudi-Arabien zu schreiben.“ Zuvor hatten Medien berichtet, dass der 58-Jährige an diesem Montag als neuer Auswahl-Trainer vorgestellt werden soll. Laut der Zeitung „Gazzetta dello Sport“ soll der frühere Stürmer einen Vertrag bis 2027 bekommen.