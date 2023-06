Rudis Rumms-Rede: Spieler angezählt - und der Bundestrainer?

Als Lichtblick darf sich allein der 21-jährige Malick Thiaw (AC Mailand) fühlen. Der Innenverteidiger spielte in Polen und gegen Kolumbien von Beginn an seine ersten beiden Länderspiele und zeigte mehr Souveränität als seine versammelten Abwehrkollegen. Bayern-Juwel Jamal Musiala spielte bei Weitem nicht überragend. Aber auch, wenn dem 20-Jährigen nur ein wenig was gelingt, zieht das die Fans mehr in den Bann als bei den meisten Kollegen.