Rückgang „dramatisch“: Die 3. Liga und die Tretmühlen-Gefahr

Die Rekordzahlen, die stetige Spannung und die Ausgeglichenheit ändern aber nichts daran: Die 3. Liga ist - besonders für ambitionierte Traditionsclubs - eine Art Tretmühle, die man schnellstmöglich wieder verlassen will. Besonders einschneidend trifft es Absteiger aus der 2. Liga, die ohne Zweitliga-Gelder und mit zahlreichen Abgängen konfrontiert werden. Geschäftsführer Volker Piegsa vom SV Sandhausen fand dazu deutliche Worte. „Wir sind ein neuer Drittligist und von unserem Standpunkt aus ist es ein dramatischer Rückgang. Das, was wir kriegen, kompensiert in keiner Weise das, was wir verlieren, oder gibt uns die Möglichkeiten, das zu tun, was wir in der 2. Bundesliga tun konnten“, sagte Piegsa.