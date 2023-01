Rummenigge: Keine negativen WM-Nachwirkungen für FC Bayern

Gladbachs Yann Sommer (34) wird inzwischen als erste Option gehandelt, perspektivisch zunächst für die Rückrunde. Aber womöglich auch darüber hinaus, auch wenn Kapitän Neuer (36) nach seinem Beinbruch im Sommer in alter Stärke ins Bayern-Tor zurückkehren will. Von Sportvorstand Salihamidzic, der in der Silvesternacht auch gleich in seinen 46. Geburtstag hineinfeiern konnte, wird möglichst in den kommenden Tagen Vollzug erwartet. Denn Chefcoach Nagelsmann will den neuen Torwart im Trainingslager dabei haben. Am Freitag fliegt der Bayern-Tross nach Katar, die Zeit drängt also. Exakt zwei Wochen blieben Mister X, um sich bis zum ersten Liga-Spiel bei RB Leipzig mit der Bayern-Abwehr einzuspielen.