Sancho fehlt Man United: Körperliche und mentale Probleme

„Es ist eine Kombination aus körperlichen und mentalen Problemen. Wir wollen ihn so schnell wie möglich zurückbringen, aber ich kann keine Prognose abgeben, wann das sein wird“, sagte United-Trainer Erik ten Hag laut englischen Medienberichten. Der 22-Jährige war nicht für den WM-Kader der englischen Fußball-Nationalmannschaft nominiert worden und hatte zuvor auch in der Premier League nicht mit Leistung überzeugen können. Der Flügelstürmer absolviert gerade ein individuelles Programm in den Niederlanden und war nicht mit ins Wintertrainingslager des Teams in Spanien gereist.