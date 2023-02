SC Freiburg mit späten Toren ins Viertelfinale

Freiburg hatte in den vorangegangenen Runden nie vor der 82. Minute getroffen - und so war es auch diesmal wieder: Nach einer Ecke von Vincenzo Grifo stand Lienhart richtig - doch der Treffer ging als Eigentor auf das Konto von Sandhausens Angreifer Hamadi Al Ghaddioui (87.). Die letzten Zweifel beseitigte dann Petersen mit seinem Tor in der Nachspielzeit. „Wir sind total froh, dass wir weiter sind“, sagte Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier.