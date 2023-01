Schalke auf schwieriger Rettungsmission

Die Aussicht auf einen Erlös von angeblich 1,5 Millionen Euro verleitete die Clubführung gar, den erst im Sommer für 500.000 Euro verpflichteten Franzosen Florent Mollet an den FC Nantes abzutreten. Dabei hatte der Mittelfeldspieler zuletzt für Lichtblicke gesorgt. Gleichwohl verkniff sich Reis Kritik an der Transferpolitik: „Natürlich habe ich mir als Trainer gewünscht, dass Spieler da sind. Aber ich kann den handelnden Personen keinen Vorwurf machen. Wir haben mit einigen Spielern gesprochen und sind mit einigen in Kontakt.“