Schalke unterliegt bei St. Pauli - Fürth siegt zum Jubiläum

St. Pauli setzte sich gegen Schalke dank der Treffer von Marcel Hartel (21./Handelfmeter/57.) und Carlo Boukhalfa (90.+2) durch. Für die Gäste war das zwischenzeitliche 1:1 durch Sebastian Polter (29.) zu wenig. Die Hamburger liegen nun punktgleich hinter Fortuna Düsseldorf und vor dem HSV (alle 13 Punkte) auf Rang zwei. Der HSV hatte am Freitag beim 1:2 in Osnabrück die zweite Pleite in Serie bei einem Aufsteiger hinnehmen müssen.