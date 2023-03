Schwerer Vorwurf: Justiz ermittelt gegen PSG-Star Hakimi

Hakimi erschien am Freitag wieder beim Mannschaftstraining von PSG und soll nächste Woche wieder spielen. Das Team des früheren Dortmunders tritt am kommenden Mittwoch zum Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Bayern München an. Noch am Montagabend war Hakimi auf der Gala des Fußball-Weltverbandes FIFA zu Gast, bei der Lionel Messi als Weltfußballer ausgezeichnet wurde.