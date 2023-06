Sensation in Bielefeld bleibt aus: Wiesbaden steigt auf

„Der Verein ist abgestiegen und das tut weh“, sagte Bielefelds Kapitän Fabian Klos, der die Gastgeber mit 1:0 in Führung gebracht hatte (4. Minute). Für die Arminia ist es der zweite Abstieg nacheinander. Erst 2022 war der Traditionsclub aus der Bundesliga abgestürzt. „Schlimmer geht es gar nicht, als zweimal nacheinander abzusteigen. Da hat einiges gefehlt diese Saison“, sagte Offensivspieler Robin Hack bei Sky. Trainer Uwe Koschinat kritisierte: „Heulen nach dem Spiel ist ok, aber besser wäre, hart arbeiten in der Saison. Man muss am Ende einfach sagen, es hat sportlich nicht gereicht. Das tut schon sehr weh.“