Seoane macht Druck: Kaderumbau elementar in Mönchengladbach

Die Botschaften, die er an Virkus sendete, befanden sich zwischen den Zeilen. „Es ist allen bekannt, dass die letzten Jahre schwierig waren. Da lag sicherlich auch an dem ein oder anderen Transferfenster, das nicht so gelungen war“, sagte Seoane und ließ keinen Zweifel daran, dass im Kader zuletzt eine gewisse Unwucht geherrscht habe: „In einem funktionierenden Team braucht es verschiedene Charaktere und Stärken.“ Ein funktionierendes Team war die Borussia in den vergangenen zweieinhalb Jahren selten.