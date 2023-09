Spanien überrollt Georgien - Türkei nur 1:1

In Gruppe D feierte Kroatien ebenfalls einen klaren Sieg (5:0 gegen Lettland). Der von Stefan Kuntz trainierte Tabellenführer Türkei kam gegen Armenien nicht über ein 1:1 hinaus. Portugal siegte in Gruppe J 1:0 bei Verfolger Slowakei und bleibt damit mit der Maximalausbeute von 15 Punkten an der Spitze. Bosnien-Herzegowina bezwang Liechtenstein 2:1, Luxemburg die Gäste aus Island 3:1.