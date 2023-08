Spanischer Fußballverband droht Hermoso mit Klage

Rubiales steht seit seinem live im Fernsehen zu sehenden Kuss auf Hermosos Mund massiv in der Kritik. Die 33-Jährige hatte kurz nach der Szene in einem Video gesagt, ihr habe das Verhalten nicht gefallen, und sich in einer späteren Erklärung als „Opfer einer impulsiven, sexistischen und unangebrachten Handlung“ bezeichnet. Bei einer außerordentlichen Vollversammlung des RFEF lehnte Rubiales den aus vielen Richtungen geforderten Rücktritt am Freitag ab.