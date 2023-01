Sperre für drei Spiele gegen Lewandowski bestätigt

Nun fehle der Ex-Münchner seinem Club schon gegen Atlético an diesen Sonntag, schrieben „Mundo Deportivo“, „Marca“, „AS“ und „Sport“ sowie weitere Medien übereinstimmend. Auch bei den Spielen gegen Getafe am 21. oder 22. Januar und gegen Girona am 28. oder 29. Januar müsse er zuschauen, wenn der FC Barcelona nicht erneut Rechtsmittel gegen die Entscheidung einlege.