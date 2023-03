Spieler aus Gibraltar schnappt Ibrahimovic Altersrekord weg

Weil Lee Casciaro aus Gibraltar bei der 0:3-Niederlage gegen Griechenland ebenfalls spielte, hält der Angreifer nun mit 41 Jahren und 176 Tagen die Bestmarke, wie die Europäische Fußball-Union UEFA mitteilte. Casciaro war im Algarve-Stadion in Portugal in den ersten 85 Minuten der Partie dabei, der vier Tage jüngere Ibrahimovic wurde beim 0:3 von Schweden gegen Belgien in Solna in der 73. Minute beim Stand von 0:2 eingewechselt.