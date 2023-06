Spielraum nach Bellingham-Verkauf: BVB forciert Kaderumbau

Enzo Le Fée: Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler vom FC Lorient könnte an der Seite von Alvarez helfen, die Bellingham-Lücke beim BVB zu schließen. Anders als der Mexikaner hat Le Fée seine Stärken mehr in der Offensive. Jüngsten Medienberichten zufolge will er jedoch in der französischen Liga bleiben und soll sich bereits mit dem Viertplatzierten aus Rennes einig sein. Sein Marktwert wird auf 25 Millionen Euro geschätzt.