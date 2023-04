Spitzenreiter Arsenal zeigt Nerven: Nur 2:2 bei West Ham

Arsenal begann im London Stadium furios. Gabriel Jesus (7. Minute) und Martin Ödegaard (10.) schossen den Spitzenreiter früh in Führung. Die Gäste blieben die aktivere Mannschaft, bis ein Strafstoß West Ham zurück ins Spiel brachte. Nach einem Foul von Arsenals Gabriel an Lucas Paqueta verwandelte Said Benrahma (33.) vom Punkt für die Hausherren.