Spitzenreiter Neapel mit Heim-Debakel gegen Milan

Das Match war auch ein Testlauf für das Champions-League-Viertelfinale, in dem sich beide italienischen Teams gegenüberstehen. Am 12. April steht das erste der zwei K.o.-Duelle in Mailand an, sechs Tage später dann das entscheidende Rückspiel in Neapel. Der SSC hatte sich im Achtelfinale deutlich gegen Eintracht Frankfurt durchgesetzt.