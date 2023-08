Starker Leno rettet Fulham Punkt gegen Arsenal

Andreas Pereira hatte Fulham nach 59 Sekunden in Führung geschossen. Bukayo Saka verwandelte gegen den früheren Arsenal-Keeper Bernd Leno einen Foulelfmeter (70.), Eddie Nketiah drehte zwei Minuten später mit seinem Tor die Partie. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Fulhams Calvin Bassey (83.) glichen die Gäste in der 87. Minute durch Joao Palhinha aus. In der zehnten Minuten der Nachspielzeit parierte Leno glänzend gegen Fabio Vieira.