Streich bedauert Abschied von Petersen: „Großer Verlust“

„Für uns wird das ein großer Verlust sein - menschlich und sportlich. Er wird uns in jedem Training und auf dem Platz fehlen“, sagte Streich zwei Tage vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC. Petersen hatte am Mittwochnachmittag das Ende seiner Laufbahn nach dieser Saison angekündigt.