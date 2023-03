Studie: Frauenfußball-Bundesliga verzeichnet Fan-Anstieg

Ein Grund für das enorme Wachstum sind die sogenannten „Highlight-Spiele“, Spiele also, die in größeren Stadien stattfinden und stärker beworben werden. Zu den bisherigen sechs Highlight-Spielen kamen in der Bundesliga durchschnittlich 14.927 Fans. Den Rekord hält die Partie Eintracht Frankfurt gegen Bayern München (0:0) vom 1. Spieltag mit 23.200 Besucherinnen und Besuchern. In der Vorsaison fanden noch keine Highlight-Spiele statt.