Süles neue Gelassenheit: „Hansi“ gefällt's wieder

Im Juni hatte Flick nochmals auf den Innenverteidiger verzichtet und in einem Interview angemahnt, Süle müsse dringend an seiner Form und Fitness arbeiten. Der schlechteste Zeitpunkt war das für den BVB-Profi im Nachhinein eigentlich nicht - die DFB-Auswahl enttäuschte und fing sich gegen die Ukraine (3:3), in Polen (0:1) und gegen Kolumbien (0:2) sechs Gegentore in drei sieglosen Spielen ein. Im Gedächtnis blieb aber insbesondere, dass Süle seinen Profifußballer-Beruf angeblich nicht immer allzu ernst nehme.