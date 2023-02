SV Sandhausen stellt Trainer Alois Schwartz frei

Der 55-jährige Schwartz hatte den SVS im September 2021 zum zweiten Mal übernommen und zum Klassenerhalt geführt. In dieser Saison holte das Schlusslicht unter seiner Leitung in 21 Liga-Spielen fünf Siege und vier Unentschieden. Im DFB-Pokal scheiterte der SVS im Achtelfinale am Vorjahresfinalisten SC Freiburg (0:2).