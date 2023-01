Tapalovic-Aus beim FC Bayern und die Folgen für Neuer

Die beiden gebürtigen Gelsenkirchener kennen sich seit den gemeinsamen Schalker Zeiten. Sie wurden Freunde und verbringen auch privat Zeit miteinander. „Ich weiß nicht, ob es in der Bundesliga noch einmal so eine Beziehung bei den Torwarttrainern gibt. Allein ein Blick reicht oftmals aus und wir beide verstehen, was gemeint ist“, beschrieb Tapalovic einmal die Beziehung zu Neuer. Der Nationaltorwart gab das Lob zurück. „Der Torwart, der ich heute bin, bin ich auch dank Toni Tapalovic. Er hat mich mitentwickelt und ich konnte auch einiges aus Tonis aktiver Zeit lernen“, merkte Neuer 2018 an.