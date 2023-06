Ter Stegen bekräftigt Nummer-eins-Anspruch Richtung EM

Ter Stegen spielt seit Jahren im Tor des spanischen Meisters FC Barcelona und zeigt teilweise Weltklasse-Leistung. In der DFB-Auswahl kam er nie nachhaltig am aktuell verletzten Manuel Neuer vorbei und kommt deshalb bislang nur auf 31 Länderspiele. Sein einziges Turnier war der Confed Cup 2017, als der damalige Bundestrainer Joachim Löw auf zahlreiche Stammkräfte verzichtet hatte. Bei den großen Turnieren stand seit 2010 in Südafrika unangefochten Neuer im Tor.