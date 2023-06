Tiefpunkt statt EM-Euphorie: Deutscher Fußball am Boden

Mit Blick auf die Statistik sieht es so aus. Unter Di Salvos Vorgänger Stefan Kuntz reihte die Mannschaft zuletzt Erfolg an Erfolg, kam dreimal in Serie ins EM-Finale und holte 2017 und 2021 den Titel. Experten und Verantwortliche warnen aber schon lange, dass die deutschen Talente im internationalen Vergleich nicht mehr mit der Weltspitze mithalten können. „Uns wurden heute ganz klar die Grenzen aufgezeigt“, sagte Di Salvo. Allein der Blick in die Historie sollte Warnung genug sein. Zwischen 2000 und 2007 qualifizierte sich die U21 nur für zwei von fünf möglichen Endrunden. Dort war jeweils in der Gruppenphase Schluss.