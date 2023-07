Tiefschlag für Gladbach: Hofmann-Wechsel sorgt für Unmut

Im Januar 2016 war er von Borussia Dortmund nach Mönchengladbach gewechselt. Dort entwickelte er sich zum angesehenen Leistungsträger. In der vergangenen Saison erzielte er in 31 Partien zwölf Tore in der Fußball-Bundesliga und bereitete zehn Treffer vor. Insgesamt bestritt Hofmann 214 Pflichtspiele für Gladbach (48 Tore). Für die Nationalmannschaft debütierte er am 7. Oktober 2020 im Freundschaftsspiel gegen die Türkei (3:3). Er lief in insgesamt 21 Länderspielen für die DFB-Auswahl auf, in denen er vier Treffer erzielte.