Titelverteidiger Liverpool dank Traumtor im FA Cup weiter

Nach zwei Niederlagen in der englischen Fußball-Meisterschaft war es für Klopp und sein Team, in dem die beiden ehemaligen Leipziger Bundesliga-Spieler Naby Keita und Ibrahima Konaté in der Startelf standen, ein wichtiger Erfolg. In der nächsten Runde müssen die Reds Ende Januar bei Brighton & Hove Albion antreten, bei denen sie am vergangenen Wochenende in der Premier League mit 0:3 verloren hatten.