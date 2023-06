„Todernste Lage“: Gosens meldet sich zurück

„Die Lage ist todernst. Wir brauchen Siege, wir müssen das Land hinter uns bringen, die Heim-EM muss ein riesengroßes Fußballfest werden“, sagte er am Freitagabend. Ein „Erfolgserlebnis“ im letzten Länderspiel der Saison an diesem Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Gelsenkirchen gegen Kolumbien sei nun zwingend erforderlich, „damit wir mal in die Aufbruchstimmung kommen“, äußerte Gosens in den Stadion-Katakomben.