Tollhaus FC Bayern: Meister-Emotionen und Bruch mit Kahn

Das Kernteam um ihn herum, das sportlich den FC Bayern der Zukunft bauen soll, lautet Rummenigge, Tuchel und ein Ersatz für Salihamidzic. Rummenigge soll am Dienstag in den Aufsichtsrat aufgenommen werden. Hainer rühmte den „Fußball-Sachverstand“ des 67-Jährigen, der vor zwei Jahren den Vorstandsvorsitz für Kahn geräumt hatte. Tuchel soll als Coach noch stärker in die Zukunftsplanungen eingebunden werden. Er werde jetzt nicht in den Urlaub fahren, kündigte Tuchel an: „Ich muss Verantwortung übernehmen für die sportliche Weiterentwicklung“, sagte der Nachfolger von Julian Nagelsmann.