Torgarant Terodde leitet Schalke-Sieg ein: „Geiles Gefühl“

Sein Kopfball zum 1:0 in der 13. Minute ebnete den Weg zum mühsamen Sieg des Bundesliga-Absteigers - und stellte den Spielverlauf zu diesem Zeitpunkt auf den Kopf. „Es war eine schwierige Anfangsphase. Da muss man sich darauf konzentrieren, der Mannschaft zu helfen“, kommentierte der Zweitliga-Rekordschütze bei Sky sein insgesamt 174. Tor im Fußball-Unterhaus. Mit schelmischem Lächeln fügte er an: „Es ist ein geiles Gefühl, gleich mit der ersten Aktion in Führung zu gehen.“