Trainersuche und Baustellen: Gladbachs schwieriger Sommer

Für den 9. Juli ist der Trainingsauftakt bei der Borussia angesetzt. Farkes Nachfolger muss das Team dann zuerst kennenlernen und schnell in die inhaltliche Arbeit einsteigen. In der abgelaufenen Saison wirkte die Borussia oft lethargisch, hielt in kampfbetonten Partien häufig nicht gut dagegen. Zudem rief sie ihr fußballerisch hohes Potenzial zu selten ab. Die Probleme bestehen schon länger. „Wir spielen, so wie wir spielen, seit zweieinhalb Jahren. Es lag letztes Jahr nicht am Trainer, es lag davor nicht am Trainer, es liegt dieses Jahr nicht am Trainer“, hatte Mittelfeldspieler Christoph Kramer zuletzt gesagt.