Transferpoker um Kane beim FC Bayern geht weiter

Die Premier-League-Saison beginnt für Tottenham schon am 13. August mit einem Auswärtsspiel beim FC Brentford. Sollte Kane den Club bis dahin doch noch verlassen, wäre schneller Ersatz für den Toptorjäger nötig. Der FC Bayern startet am 18. August bei Werder Bremen in die neue Bundesliga-Spielzeit. Die Münchner hätten Kane am liebsten schon beim Supercup am nächsten Samstag gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig dabei.