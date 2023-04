Tuchel berichtet von Neuer-Fortschritten

Stand jetzt würden in der neuen Saison Sommer, Neuer und der an AS Monaco ausgeliehene Alexander Nübel in München aufeinandertreffen. Dazu hätten die Bayern noch Sven Ulreich und Johannes Schenk als Keeper. Der Kampf um den Platz im Tor in der neuen Saison sei für ihn aktuell kein Thema, sagte Tuchel. Das werde man angehen, wenn es an der Zeit sei.