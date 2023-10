Tuchel lobt Neuer: „Beeindruckt von seiner Aura“

Neuer hat sein bislang letztes Spiel beim frühen deutschen WM-Aus in Katar am 1. Dezember 2022 gegen Costa Rica bestritten. Im Anschluss an das Turnier hatte sich der Weltmeister von 2014 beim Ski-Tourengehen Schien- und Wadenbein am rechten Unterschenkel gebrochen. Sein Comeback nach einer langen Reha verzögerte sich mehrfach durch kleinere Probleme.