Tuchel mit viel Respekt vor Leverkusen: „Ein Brocken“

Leverkusens Trainer Xabi Alonso geht nach dem Traumstart mit neun Punkten und 11:3 Toren mit viel Selbstvertrauen in das Spitzenspiel beim FC Bayern. „Wir gehen da in einem guten Moment hin nach drei Siegen und drei guten Spielen“, sagte der 41 Jahre alte Fußball-Lehrer, der von 2014 bis 2017 selbst für den Rekordmeister gespielt hatte. „Das wird eine große Herausforderung in der Allianz Arena“, sagte Alonso: „Aber wir haben eine gute Energie und viel Selbstvertrauen. Wir wollen so weitermachen und werden sehen, was passiert.“