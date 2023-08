Tuchel: Neuer soll in kommenden Wochen ins Training zurück

„Wir haben grundsätzlich eine sehr positive Nachricht, weil der Eingriff bei Manu sehr positiv wirkt“, verkündete Münchens Trainer Thomas Tuchel einen Tag vor der Eröffnung der 61. Bundesligasaison am Freitag (20.30 Uhr) bei Werder Bremen. Die Prognose für den Wiedereinstieg Neuers ins Mannschaftstraining habe sich „deutlich verkürzt. Die Entwicklung bei Manu ist extrem positiv.“ Die jüngsten Einheiten des 37 Jahre alten Schlussmanns in der Reha fand Tuchel nach eigener Einschätzung „sehr beeindruckend. Wir rechnen in den nächsten Wochen mit dem Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining“.