U21-Coach Di Salvo lobt Moukoko: „Gierig auf Tore“

Der 18-Jährige kam in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga für den BVB bislang nur als Joker zum Einsatz. Im Sommer hatte er mit dem U21-Nationalteam beim frühen EM-Aus in Georgien enttäuscht. Mit seinen beiden Treffern gegen den Kosovo kommt der Angreifer im Trikot der U21 nun auf acht Tore in acht Spielen. „Er ist jemand, der gierig ist, Tore zu machen, der nicht viele Chancen braucht, wenn er den Ball am Fuß hat“, lobte Di Salvo.