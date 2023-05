UEFA dementiert Berichte über Final-Verlegung

Die britische „Daily Mail“ hatte zuvor von vermeintlichen Plänen berichtet, die wegen der Präsidentenwahl in der Türkei aufgekommen sein sollen. Die UEFA nannte den Namen der Zeitung nicht, nannte die Berichte zu dem Fall aber „ungenau und unbegründet“. Gewählt werden am Sonntag in der Türkei ein neuer Präsident und ein neues Parlament - es zeichnet sich ein enges Rennen zwischen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan und Herausforderer Kemal Kilicdaroglu ab.