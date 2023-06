Üppiger Erlös für den BVB: Bellingham wechselt zu Real

Die durch den Verkauf von Bellingham erzielten Erlöse kommen Sebastian Kehl gelegen. Am Ende einer Saison der verpassten Chancen plant der Sportdirektor einen Kaderumbau. Charakterfeste, kampf- und spielstarke Neuzugänge sollen der Borussia dabei helfen, das Trauma nach der am letzten Spieltag verspielten Meisterschaft zu überwinden. „Ich denke, dass wir etwa 60 bis 65 Prozent der Transfersummen, die wir in dieser Periode erzielen, wieder reinvestieren werden“, kündigte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke unlängst in der „Bild“ an. Raphael Guerreiro, Mahmoud Dahoud, Luca Unbehaun, Felix Passlack und Anthony Modeste wurden beim BVB bereits verabschiedet.